劏房變作簡樸房　加快建屋歎慢板

《施政報告》宣布將合資格劏房命名為「簡樸房」，標準包括必須有窗、有獨立廁所，面積不得小於8平方米等。政府確有能力可以立法方式制訂住宅樓宇分間單位出租制度，但現時全港有約11萬劏房，以此計算估計有近3萬間未達「簡樸房」要求。那麼住在這些不達標房間裏的人士應何去何從？《東呼即應》訪問一位現居於閣樓劏房已5年的居民，亦向關注組織請教意見，而安置問題確不可忽略。

玲姐居於葵涌一間閣樓單人劏房生活5年，不僅地方淺窄，天花鋼筋外露，日常亦要與鄰居共用廚房和廁所，不少人覺得是委曲求全，但玲姐覺得是「租金平」。玲姐表示，居所天花也塌了，今年5月睡到凌晨四時許的時候，突然「嘭嘭」跌落，天花石屎彈到滿床都是，亦砸壞了她的東西。她指出以前租樓上是很貴的，需要約4,000港元，而她一個人收入又不是高，租金對她而言太貴了，劏房的租金就較為便宜。

對於政府將以立法方式以「簡樸房」取締不適切劏房單位，玲姐表示已有心理準備，正居住的那一間一定「逃不掉」，因為也算劣質劏房。但她指即使怕房屋倒塌亦沒辦法，因為租金便宜，貴的又租不起，「邊個唔想住好啲呢，有公屋就最好啦。」然而一人申請要等很長時間，申請了十多年也沒有單位。而現在居住的單位太破舊，裝修要花費很多錢，她則只能見步行步。「我都唔知道可以搬去邊，過渡性房屋都要3,000蚊左右，咁唔係更貴咩？我呢度1,600蚊，返工又近，又住得熟悉。」直言不想搬走。

有不少類似玲姐的非長者一人住戶都望穿秋水等「上樓」，但輪候公屋動輒也得等十年以上，期間為了省錢會住在僭建物或工廈劏房等較劣質的地方。當局訂立「簡樸房」的最低標準後萬一環境「條件改善」 但租金水漲船高，居民亦未必可負擔得來。

葵涌劏房街坊會潘詠珊指，政府現在所有取締工作小組都沒有去諮詢民間意見和街坊，落實與安置都令到人心惶惶，即使曾開交流會亦是用比較閉門的方式，只有很少數人才能進去。她又指出一直以來都沒有人問過劏房街坊想要的取締方案是甚麼，甚至有住戶會表示「如果你唔搞我，我一直住都沒關係」，如果沒有一個好的安置其實不少人都不想搬。

潘詠珊續指，希望可以在同區，或者一些比較不受歡迎的公屋單位改作安置單位，其次可參考市建局的安置大廈。她又提及政府現在有現成的過渡性房屋或者簡約公屋，建議除甲類、乙類外，增加一個丙類去安置受影響的被取締居民。她認為有街坊未必合乎條件去簡約公屋和過渡性房屋，亦未有排公屋的資格，就算街坊未必可以被安置，至少亦應有現金補償津貼，以滿足搬遷需要。

要解決劏房問題，最根本做法就是增加公營房屋供應，加快基層上樓。但如今港官拋出「簡樸房」此招，究竟是單純的過渡性質，還是有人將會捨難取易？觀乎高官搬出「有不少住戶反映居住的劏房交通方便、治安好、夠便宜」，說得好像只要劏房「合標準」，簡樸房就是人間天堂似的，答案也真是「吾不欲觀之矣」。眾所周知劏房租管條例自2022年1月22日生效至今，濫收水電費個案仍然不絕如縷，簡樸房會否是又一次的「聲大大，無貨賣」，又一次被無良業主逮到加租好藉口，各界不妨拭目以待。