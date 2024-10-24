赤洲出土香港首個恐龍化石　登島採樣進度將視乎天氣

本港首度發現恐龍骨骼化石！負責研究的中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副究員裴睿估計，該化石屬白堊紀時期的蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍，需待所有樣本採出後，再作進一步分析。發展局文物保育專員蔣志豪表示，研究人員今日(24日)上午已前往赤洲島，切割相信是恐龍骨骼化石的岩石，不過該處浪大，日後的採集進度將視乎天氣變化而定。

古脊椎所研究所裴睿表示，根據樣本的骨骼形態，可以確認有關骨骼化石屬於白堊紀時期的大型恐龍，至於屬何品種則要待採集所有樣本後再作研究。他指出，本港的白堊紀岩層多於東北面被發現，不過赤洲島附近其他島受植被及岩石曝露程度影響，相信在其他島發現其他化石的可能性不大。他續指，今次的發現有助了解恐龍生活習性，亦可幫助分析香港的古地貌及生態等。

另一位研究員趙棋則指出，是次的研究進度要視乎開採進程，包括化石所在的地形地貌、埋得多深、岩石的堅硬程度均會影響開採。觀乎今次發現化石的赤洲，岩石就較為堅硬，而海浪亦較大。他又提到，一般發現化石可採取開採或原址保護的安排，而赤洲作為海島，化石曝露後有機會消失，故認為取出化石會較好。

另外，蔣志豪補充道，化石首個樣本研究定於北京，有信心未來會找到更多樣本，屆時會再與專家商討留港或回內地研究。對於有市民關注本港會否發展「恐龍經濟」、「化石經濟」，蔣就表示會與業界商量，目前計劃會透過展覽建構相關故事。