恐龍化石展館擺烏龍　門外放雙告示惹混亂　市民觀物望揭尋寶潮

政府昨日(23日)公布發現本港首個恐龍骨骼化石，於今日研究人員講解後率先展出。不過，展出化石的文物探知館今日(24日)休館，只會開放一個講廳舉行講座，館外亦擺出休館告示，令不少市民誤以為「摸門釘」。有市民直言「人地特登走過嚟」卻只見「今日休館」，認為館方安排混亂；亦有市民對首個恐龍化石展出感到興奮，但因擔心太多人到場觀看，故特地提早近1小時在館外排隊。

由於今日探知館休館，館方人員於門外擺出「是日休館」告示，並在講座前約大半小時才放出講座告示。市民馬先生到場看過兩個告示後，坦言仍不了解實際安排，並表示自己昨日從新聞得知講座詳情，但到場後卻見兩個不同的告示，令人混淆，認為「安排唔係咁好、有啲混亂」。

另一市民Raymond則提早近1小時到場，他指自己本身對古蹟、化石相當有興趣，而且今次講座有專家講解，認為機會難得，但擔心會很多人到場便提早到來。對於日後恐龍化石將公開展出，他亦表示會再到場近距離觀賞實物。

在講座結束後，參與活動的市民均有機會率先近距離觀賞化石樣本實物。其中市民周先生就稱，自己曾去過赤洲數次，但一般人難以察覺恐龍化石，聽完專家講解後的確「長知識」，又希望今次發現化石可以吸引本地年輕人到該處「尋寶」，但不想太多外地人「就咁打張卡就算」。

市民伍先生直言，對香港發現恐龍化石感到意外，「北京、上海都冇，呢度(反而)會有」。他表示，自己本身對考古有興趣，因此前來參觀，但可能年紀大，看見實物「無乜特別(感覺)」。對於未來會否期待相關活動，他就認為應增加考古相關的活動，不應只集中於恐龍方面。