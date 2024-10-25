Bakehouse擬明年底前添4舖拓堂食生意　人氣麵包店積極在港擴充

訪港旅客帶旺本地零售市道，有人氣烘焙店積極擴充業務！以牛角包及葡撻而聞名的西式麵包店Bakehouse每輪麵包出爐時，店外都有慕名而來的顧客排隊。該店創始人Grégoire Michaud直言，香港的優勢有助品牌走向國際，計劃明年底前在港再開設4間新店。繼東涌分店剛於本月開幕，明年1月開張的沙田分店更設堂食位置，供客人享用餅食及咖啡，預期上述兩店的總投資額逾2,100萬港元，同時考慮18個月內到海外開設分店。

創始人Grégoire曾任職本港五星級酒店餅房的總廚，於2013年決定獨自創業，設工場向餐廳批發麵包等烘焙食品；2018年轉戰零售市場，於灣仔開設首間門店。面對新冠疫情的打擊，他更「疫」市於中環、銅鑼灣、尖沙咀及赤柱開設4間分店，通關後更被各地網紅推薦，成為香港其中一個必到的「打卡」勝地，每日賣出超過1.8萬個蛋撻。

他謙稱，在開始創業時僅為一個「無名小卒」，全店僅有3個員工，隨着公司的發展，目前批發業務只佔其營業額約兩成，零售業務已成為主要收入來源，年均更有雙位數的增長。

Bakehouse目前聘用300名員工，當中80至90人於柴灣工場工作，主要為麵包師傅，每日向門市供應麵糰；門市則有8至9名烘焙師，每天凌晨4時開始製作麵包，加上店舖經理及其他前線銷售人員。以面積最大的銅鑼灣店為例，共聘請45名員工，尖沙咀店則有35人，估計增設其他門市後，員工人數將再增加50%至450人。

Grégoire透露，東涌和沙田店的投資額分別達800萬元及1,300萬元，另外最少花費1,000萬元在柴灣廠房進行升級，應對業務的擴充。他指，由於早前的門市均於疫情期間開業，不設堂食，認為現時是適當的時候創造新經營模式，沙田新店將設60個堂食座位讓顧客用餐，團隊現正研究菜式。

對於不少同業面臨經營挑戰，他認為「只要一直保持產品質素，顧客就自然會來」，又寄語同行，不能在市道欠佳時坐困愁城，必須作出改變挑戰自己。他指，早前留意到排隊人群中有不少客人講普通話，才發現自己的店舖於內地爆紅，隨即於內地社交平台開設公司帳號，增加與客人溝通，他亦有粉墨登場，於短片中展示甜品的製作過程。

對於公司未來的發展，Grégoire認為Bakehouse在香港的成功經驗為公司擴展全球業務奠定穩固基礎，加上投資推廣署的意見及協助，有助公司制訂擴展在港業務的策略。他表示：「我們將以香港作為發展藍圖，這裏永遠是我們的家和總部。我們在香港所建立的品牌、形象和營運系統能夠作為楷模，有效地運用到其他市場上。」他亦指出，Bakehouse已經成功吸引海外投資者的興趣，並正計劃拓展國際市場。