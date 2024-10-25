國足0:7慘敗日本　中國足協提整改措施

中國足球國家隊上月在世界盃外圍賽亞洲區第三圈C組賽事上，以0比7慘敗日本，創下雙方近年對賽最大差距。中國足球協會周四（24日）舉行第七期學習大講堂，國家體育總局副局長、中國足球協會黨委書記張家勝以「對世預賽中日之戰反思」為題作主題講座，要求深刻反思總結此次中日之戰的經驗教訓，對國足採取多項措施整改。

講座把中日之戰與6月11日中國不敵南韓0:1的比賽進行對比，分析國足對決日本時的比賽目標、戰術安排、溝通協作、隊伍士氣等方面存在的不足，並結合國家隊歷史上反覆多次發生的潰敗經歷，指出國家隊工作長期以來在足協領導作用、主教練主導作用、隊員主體作用、國管部職能作用、各部門協同配合作用發揮5個方面存在的問題。

針對上述問題，中國足協將從加強足協領導作用、推動主教練主導作用與隊員主體作用有效融合、國家隊建設向俱樂部延伸下沉等方面研究，提出9項具體措施，全面糾正偏差。講座提出，全體足球工作者要以此次中日之戰為鏡為鑑，深入做好足球青訓、職業聯賽改革、國家隊建設、協會自身建設等各項重點工作，努力為足球振興發展提供堅強保證。