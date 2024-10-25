環境局指本港「走塑」文化逐漸成形　市民養成自帶餐具習慣

首階段管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品的新法例適應期於日前結束。環境及生態局局長謝展寰今日(25日)出席電台節目時表示，香港的「走塑」文化開始逐漸成形，許多市民已養成自帶餐具的習慣，絕大部分食肆也遵守相關法規。適應期間內，市民減少使用約3,000萬套即棄餐具，而本港的塑膠垃圾量亦逐步下降。他承認，推行「走塑」政策是從垃圾徵費的經驗中吸取到教訓，並重申政府重視民意。至於會否在今屆政府任期內再次推行垃圾徵費，他表示需要評估社會的接受程度及減廢回收的參與度，待條件成熟後再進行推進，並計劃於明年中向立法會報告相關情況。

對於第二階段管制的推行時間，謝展寰就指，這將取決於替代產品的成熟度、價格及社會接受程度等因素，而政府正在與餐飲業界合作試驗替代產品。如果社會對這些產品的接受度高，政府便可將相關政策推行得「更深更遠」。

他又表示，雖然政府暫緩推行垃圾收費，但相關宣傳已見成效，市民對垃圾分類回收的認識和支持度有明顯增強。自1月以來，家庭廚餘的回收量增長4倍，其他可回收物品亦增加了5至6成。另外，政府自6月起開始向公屋住戶每月免費提供20個指定垃圾袋，以作宣傳教育，自此段時間起，公共屋邨回收物量增加7成，家庭廚餘回收量亦上升了一半。