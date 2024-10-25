潭美趨近南海中部　深圳發出颱風預警

強烈熱帶風暴「潭美」周五（25日）繼續向西移動，趨近南海中部海域。潭美已進入廣東省深圳市800公里防禦圈內，深圳市氣象局部（台）同日早上8時發出颱風白色預警信號，預計它周六（26日）清晨到早上從深圳以南500至600公里海面掠過，翌日趨向海南島南部海域。

至於中央氣象台周五清晨6時繼續發布颱風藍色預警，內容提及潭美清晨在菲律賓呂宋島西部近海集結，中心附近最大風力有9級，預計將以每小時20公里左右速度向偏西方向移動，強度逐漸增強，預計江蘇中南部、上海、安徽東南部、浙江中東部、福建東北部、台灣島、廣東西南部、廣西東南部、海南島和三沙等地周五至下周二（29日）有大到暴雨，其中浙江東部、海南島和三沙等地的部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。

另一熱帶風暴「康妮」周五在西太平洋生成，台灣氣象部門預計它下周一（28日）或下周二進入菲律賓東部海域，再北轉往琉球方向前進，不排除直接通過台灣上空，後期路徑變化仍待持續觀察。台灣東半部及恆春半島周五仍有局部性大雨或豪雨，預計各地翌日仍有雨勢，直至周日（27日）水氣逐漸減少，北部、東半部偶爾仍有零星陣雨。