街頭被截揭藏毒販毒等　男醫生稱與男護士為情侶

一名婦產科男醫生與一名男護士於今年3月，被指身攜俗稱「偉哥」的昔多芬、冰毒及冰壺等吸毒器具，在油麻地登打士街被警員截查揭發。警員再到2人租住的一個酒店房間內，另檢獲毒品及冰壺等。兩人被控藏毒及販毒等6罪，案件今日(25日)再九龍城裁判法院再訊。兩名被告均認罪。案情指，男醫生警誡下稱，兩人是情侶關係。裁判官最終判護士罰款5,000港元；醫生則須還押至11月8日判刑，期間為他索取戒毒所報告。

兩名被告分別是柳國豪(31歲，報稱護士)及陳浩霖(32歲，報稱醫生)。2人共被控6項控罪，柳單獨被控1項管有第I部毒藥罪，指他於2024年3月26日，在油麻地登打士街8號外，並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥；陳則單獨被控藏毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具共兩罪，指他於上述同日同地管有毒品及管有一個冰壺。

兩人另外共同被控管有第I部毒藥、販毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具3罪。控罪指2人於2024年3月26日，在紅磡德豐街九龍海逸君綽酒店3378室，並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥、販毒及管有一個冰壺。兩人今日承認全部控罪。陳浩霖警誡下稱，他當時任職瑪嘉烈醫院的醫生，柳國豪是他的男友，他吸食冰毒約3年。柳國豪則說，由於工作緊張，血壓上升，故他服用「偉哥」來緩減狀況。

案件編號：KCCC 821/2024