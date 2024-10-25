體育園周日進行首場測試賽　政府籲市民搭港鐵到賽場

明年第一季正式啟用的啟德體育園，將於星期日(27日)進行首場測試賽，賽事是本地乙組足球黃大仙對西貢，預計約1,000名持票觀眾會到園內的青年運動場觀賽。政府建議市民盡量乘搭港鐵到場，由宋皇臺站D出口步行前往，指這是前往比賽場地最快的路線。

政府和園方代表今早(25日)到啟德體育園視察各項準備工作，確保各方面都能夠落實到位，務求星期日舉行的測試賽順利進行、人群進場和離場時暢順有序。政府在社交平台貼文，指除了今日的視察，星期日他亦會到場觀看比賽，藉此視察測試賽場地硬件的使用、以及比賽完結時觀眾離場的情況並吸取經驗，當局已要求園方做好園區內外的各項準備工作。

政府建議市民盡量乘搭港鐵到場，由宋皇臺站D出口步行前往，事關這是前往比賽場地最快的路線。港鐵已在站內加設不少指示牌，又會進行廣播，提醒觀賽人士前往體育園的方向。政府會在沿途安排人手和指示，確保人流順暢有序。

政府續稱，園內已做好一系列安檢測試、離場安排等準備工作，相信星期日市民到場欣賞賽事時，可以同時欣賞場館內外宏偉的設施。體育園會循序漸進地舉行不同類型的壓力測試，務求明年正式啟用前能夠準備就緒，順利舉行各項文娛、康樂及體育等活動。