鎮疆操演發射實彈　強化夜間作戰能力

台海局勢緊張，台軍澎湖防衞指揮部周二至周五（22日至25日）在馬公山水海域舉行「鎮疆操演」，其中周四（24日）首度展開夜間實彈射擊，假想大陸敵軍使用無人機及民兵漁船在夜間向海灘實施空中滲透及海上突擊。台方官兵指出，演習目的旨在讓參演官兵熟稔各階段作戰任務，強化部隊夜間作戰能力。

是次演習假想大陸海警船及民兵漁船周四清晨在澎南水道周邊海域，對台實施灰色地帶襲擾，企圖擾亂漁民與限制船舶進出。台灣防務部門同日早上8時要求提升為一級加強戒備，作戰區命令機步戰鬥隊提升為機步特遣隊，於五德地區集結實施油彈整補及戰備整備。至晚上，台方假想敵軍利用夜間視線不良狀況突擊登陸，台軍依照防空接戰、灘岸火殲、灘岸戰鬥3階段狀況演練，共配置18個陣地展開實彈射擊，共發射3.2萬多發各式彈藥。

台軍指出，鎮疆操演為防區每月駐地常態化訓練一環，依作戰區聯合作戰計劃灘岸戰鬥為想定，操演全程依敵情威脅、戰場情報準備與臨戰環境等要素，把聯合作戰計劃融入想定與輔助狀況，透過實戰化訓練模式，務實驗證參演部隊戰備訓練成果及執行作戰計劃效能。