財會通過東岸公園休憩申請　工程造價近7億　較前下調2億

立法會財務委員會今日(25日)通過北角東岸公園主題區公眾休憩用地工程計劃的撥款申請，工程費用為6.936億港元，較原先下調2.02億港元，當局文件解釋是參考回標價格後更新了估計工程項目費用。北角東岸公園未來將設海濱長廊、極限運動場、互動戲水設施等，為避免噪音滋擾極限運動場的開放時間暫定至晚上10時。

工務小組委員會早前建議將工程計劃提升為甲級，亦同意不建議財委會進一步討論相關文件。財委會今日召開的會議討論相關申請，最終建議在沒有委員反對的情況下通過。原先估計工程項目費用為8.956億港元，當局解釋是重新招標的承建商較上次招標為多，回標價格更具競爭性。

當局早前提交立法會的文件指出，東岸公園的3個主題，分別為推廣親水文化、展現活力及打造城中花園空間。當局會透過不同設施提供多元化的活動空間，例如海濱長廊、防波堤觀景台、極限運動場、多用途草坪、互動戲水設施及社區園圃等。

由於早前有意見擔心極限運動場深夜對附近民居構成滋擾，當局指東岸公園極限運動場的開放時 間暫定至晚上10時。