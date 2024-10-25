新界9個年宵市場下周五起供競投　攤位總數近800個

2025年農曆年宵市場攤位正陸續公開競投，下星期五（11月1日）起，新界9個年宵市場包括荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、元朗東頭工業區遊樂場、屯門天后廟廣場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、北區石湖墟遊樂場、葵青葵涌運動場和沙田源禾遊樂場會會分別公開競投。

食環署今日(25日)表示，9個年宵市場共設521個濕貨攤位、253個乾貨攤位和7個快餐攤位。荃灣、元朗和葵青年宵市場攤位的競投分別於11月1日、5日及11日進行競投，活動於九龍荔枝角荔灣道十九號荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，每日分上午及下午兩個競投時段。

大埔、西貢和將軍澳、北區，以及沙田年宵市場攤位的競投則會於11月4日、7日、8日和12日舉行，地點同上。屯門天后廟廣場年宵市場的攤位競投則於11月5日在屯門井財街二十七號井財街社區會堂舉行。

食環署強調，獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動若涉違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示其停止有關活動。