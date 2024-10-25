津校可獲一筆過10萬元撥款　加強中學教師AI輔助教學能力

成功申請的學校會獲發10萬港元的撥款以讓教師學習AI知識。

人工智能（AI）技術發展正盛，政府出資支援教師學習AI技術。教育局今日（25日）發函，通知各公帑資助中學有關「『智』為學理」撥款計劃。該計劃旨在加強科學科教師運用AI輔助教學的能力，成功申請的學校會獲發10萬港元的撥款，讓教師學習相關知識。不過獲發撥款的學校需承諾，完成如舉辦運用AI輔助教學的公開課或示範課等項目。

早前施政報告中提到，將持續推動中小學STEAM教育，包括支援教師運用人工智能於教學等。教育局表示，現推出教學先導計劃，會以初中科學科為試點，支援學校將AI融入學與教，加強人工智能教育。計劃目前僅供包括官立中學、資助中學、按位津貼中學、以及直資中學申請，成功申請的學校將獲發一筆發一筆過10萬港元的撥款。

教育局續指，學校可因應科目發展和教師培訓需要，使用撥款安排科學科教師報讀相關短期課程，也可以與專上院校等機構合作開展AI輔助教學的支援計劃，發展相關的學與教資源。不過，成功獲發撥款的學校需要承諾完成包括，發展最少2個於科學應用人工智能的教學例子或資源、舉辦最少1次於科學運用人工智能輔助教學的公開課或示範課、以及舉辦最少1次經驗分享會。教育局稱，成功申請的學校一般將於明年6月30日或以前獲發。