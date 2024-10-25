瓦解強積金詐騙集團涉款1.45億　拘11人檢現金電腦等

執法部門於本周二(22日)至周四(24日)舉行「孤燈」行動，成功瓦解一個強積金詐騙集團，以涉嫌「詐騙」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪，拘捕7男4女共11人(24至43歲)，涉及的強積金供款1.45億港元。行動中，檢獲837份提早提取強積金申請表、49.4萬港元現金、8部電腦、20部手機、1本帳簿、1本犯罪集團手寫筆記簿及其他電腦器材。根據檢獲的帳簿顯示，犯罪集團短短兩個月收入高達500萬港元。

執法部門表示，今年6月調查多宗涉及以虛假文書申請提取強積金的案件，發現有犯罪集團訛稱各大財務公司職員及游說供款人提早提取其強積金供款。該犯罪集團租用尖沙咀甲級寫字樓，透過設計和裝修掩飾是一間具規模的財務顧問公司，集團成員成功約到供款人到辦公室會面，即游說供款人提早提取強積金，並聲稱手續簡單，保證不成功不收費，更訛稱是合法的。

集團成員會即時叫供款人查看其強積金供款金額，幫其拍攝照片訛稱是必要的，但實際是詐騙集團為供款人偽造一張港澳居民居住證，從而以永久離開香港作理由替供款人向強積金受托公司申請提取供款。經過長時間深入調查、翻看大量閉路電視錄影及情報分析後，鎖定該犯罪集團成員身份及藏身地點。

周二至周四採取行動拘捕11人，在集團位於尖沙咀的辦公室和觀塘的儲存倉，檢獲現金、強積金申請表、以及相關懷疑偽造的文件、1本記錄了犯罪集團由8月中至10月22日的收入帳簿、1本手寫的工作手冊，裏面記錄了集團游說及誘使供款人提取強積金供款的對白，同時檢獲大量電腦器材。根據調查所得，犯罪集團會向供款人收取所提取的強積金供款金額一至三成費用，其中一宗收取了7萬港元。為了逃避追查，犯罪集團會要求供款人以現金支付費用。

集團除了隨機致電供款人外，亦會收到其他二、三線財務機構轉介的借貸人個人資料，並致電游說他們提早提取強積金供款。執法部門相信，行動成功瓦解一個頗具規模及有組織性的強積金詐騙集團，該11名疑犯已獲准保釋候查。積金局高度關注有不法分子，涉嫌偽造及使用虛假文書教唆強積金計劃成員非法提取強積金，積金局會全力配合執法行動打擊違法行為。