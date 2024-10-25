赴台海運貨櫃截過億元走私電子產品　借已解散公司寄件避查

本月15日，海關在一個準備運往台中、報稱載有電子配件的40呎貨櫃內，檢獲大量未列艙單貨物，市值超過1億港元。

調查人員表示，當日由海關港口及海域科與有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海運走私活動，其中鎖定該個由香港出口至台中的貨櫃。當關員對貨櫃進行X光檢查時，發現影像有可疑，櫃內貨物被整齊排列，其中有一部分是較深色的大型貨物，與貨櫃所報稱運載的電子配件體積不相符，相信內藏走私物品。

關員打開貨櫃，從中尋獲40板未列艙單貨物，包括家電產品、路由器、中央處理器、電腦及電路板等，總值逾1億港元；同時亦發現小量已報關的電子配件，例如電線、火牛等。

海關指出，今次不法分子將走私貨混雜在已報關的物品當中，並利用一些已解散的公司登記成為寄件人，企圖逃過海關偵查。

由於內地對該些產品的需求非常殷切，相信不法分子因此嘗試採取迂迴路線，首先將貨物走私至台中，再由不同途徑轉送到內地。根據估計，若然該批貨物被成功走私到內地，可以逃避約1,000萬港元的稅款。案件仍在調查中，不排除之後會有涉案人士被捕。