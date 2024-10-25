兩日3郵輪訪港　旅客興奮落船　擬到尖沙咀吃喝

繼兩艘國際郵輪昨日(24日)訪港後，今日(25日)再有郵輪停泊在啟德郵輪碼頭一天，原訂在今早9時靠岸，可惜或因天氣等因素影響下，最終在中午才抵達，但亦無阻旅客遊港的興致，大多數人打算到尖沙咀飲飲食食，亦有旅客原本計劃遊天壇大佛，時間不足下改到市區遊覽。

3艘國際郵輪於昨今兩日訪港，其中首度來港的銀海郵輪「銀海新星號Silver Nova」、「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」在昨日抵港，今日則有「珊瑚公主號Coral Princess」。今早約11時半在銀海新星號離開碼頭後，郵輪珊瑚公主號才駛進維多利亞港，較原先9時停泊碼頭遲至少兩小時，構成一進一出的畫面。一眾旅客均站在戶外地方或露台，欣賞維港景色及拍照打卡，大多表現得十分興奮，相信很期待在港的行程。

旅客落船後熱情未減，剛步出禁區已追不及待再留下倩影，部分人則到旅遊發展局的櫃枱查詢景點位置及前往方法等。碼頭公司亦安排至少10名職員協助旅客乘搭的士，巴士公司職員則推介旅客乘車直達尖沙咀，遊覽星光大道、尖沙咀鐘樓及天星碼頭，亦有巴士經啟德鐵路站，另有觀塘商場安排免費接駁巴士邀旅客逛商場。

來自紐約的胡姓廣州夫婦表示，原本打算前往天壇大佛遊覽拍照，但由於抵港時間延遲了數小時，晚上便要再登船，料時會轉到尖沙咀吃喝，例如品嘗清湯牛腩。他們又指郵輪碼頭交通尚算方便，落船期間的安排亦不錯。首次來港的趙生則對香港感覺不錯，認為碼頭設施幾足夠，打算四處遊玩，先到去尖沙咀。來自羅省的黃小姐亦打算到尖沙咀購物。她說對香港的感覺很好，但她認為對郵輪碼頭設施一般，純綷上落船轉車仍算可以。

珊瑚公主號只會在港逗留數小時，至今晚11時離開，前往台灣基隆，之後亦會到日木天阪、東京，再到美國檀香山及毛伊島，終點在洛杉磯，而該郵輪早前在新加坡出發，先到泰國蘇梅島、曼谷及越南胡志明市及芽莊。旅發局早前指最近的3艘郵輪合共帶來約8,000名來自內地、美澳英等逾30個國家及地區的旅客。局方又指在今年共有30家郵輪公司安排旗下郵輪訪港，合共提供約150個航次。