高管料第4季業務較差比例增加　零售製造建造業較悲觀

經濟不振下，多個行業對今年第4季業務態度較悲觀。政府統計處今日(25日)發布的第4季業務展望按季統計調查顯示，只有13%受訪大機構高級管理人員預期今年第四季的業務狀況較上一季為佳，比預期較差者(16%)所佔的比例為低。

與今年第3季統計調查的結果比較，預期業務狀況較上一季為差的受訪者的比例，由今年第3季的12%上升至第4季的16%；預期較上一季為佳的，則由今年第3季的11%上升至第季的13%。調查的行業中，受訪者總體預期第4季的業務狀況較第3季為差或大致維持不變，尤其在零售業、製造業和建造業中，有較多的受訪者預期第4季其業務狀況較差。就業方面，受訪者總體而言預期第4季的就業人數與第3季相比大致維持不變。然而，在運輸、倉庫及速遞服務中，預期其就業人數上升的受訪者則比預期下降者為多。

港府表示，第4季大型企業的整體營商氣氛持續偏軟。大型企業的招聘意欲因不同行業而異，但總體上大致維持穩定。當局展望，儘管環球經濟的不確定性及貿易磨擦或會有一些負面影響，但金融環境逐步放鬆、中央政府最近支持內地經濟的政策措施，及惠港措施應會有利營商氣氛。

業務展望統計調查搜集香港10個主要行業中約550間大規模的機構單位的高級管理人員對短期業務表現的意見，例如製造業，建造業，進出口貿易及批發業等，以在最短時間內，就預測本地不久將來的經濟表現。