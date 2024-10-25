政府研建濕地保育公園　議員倡有序推進項目　拓北都綠色旅遊

政府日前公布建立濕地保育公園系統策略的可行性研究報告，指可保育后海灣濕地的生態價值，亦為北部都會區發展創造環境容量，達致保育與發展並存。有議員建議政府有序推進項目，拓展本港綠色旅遊，為北都旅遊提供新機遇，在增加濕地保育帶來的經濟效益之餘，亦可讓更多市民享有及認識大自然，為業界創造更多就業機會。

是次濕地保育計劃範圍總面積達約2,000公頃。議員劉國勳指，支持政府現階段配合新田科技城的進程，全力發展率先落成三寶樹濕地公園項目，其餘項目亦應有序推進。報告雖訂立4大區域主題，但現時除三寶樹濕地公園外，香港濕地公園的擴展部分、南生圍及蠔殼園暫時未見項目時間表，亦未明確各擬建公園的管理模式，若本次的發展規則仍與以往一致，該區可能會持續荒廢。

劉建議政府可以公私營合作或鼓勵私人土地業權人合作管理各公園，在區內進行適當的「先行先試」或「試點」計劃，並推出相關政策積極推動，例如加強漁護署和規劃署的溝通合作，在已訂的主題目標下，適當放寬申請程序，支持重劃濕地保育區/緩衝區界限等；亦期望先行先試或試點計劃可加快將荒廢或被破壞的土地資源，轉作符合社會需要及有助生態保育的土地資源。

關於用作發展現代化水產養殖的「漁業優化區」與為野生動物群體提供食物的「生態友善水產養殖區」的關係和操作方式，報告中並未有說明。議員何俊賢擔憂，會令現有的養殖戶誤認為未來仍會以「漁業優化區」的養殖收入為單一經濟收入來源，從而引起與生態保育團體的矛盾。他希望政府繼續與業界溝通，消除現有養殖戶可能有的誤解。