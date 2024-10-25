靜觀課程推行困難重重　學者籲多方持份者配合

靜觀有助提升兒童精神健康，但推行方面卻有不少挑戰，包括學校社區資源的配合、教師及助人專業對應用靜觀的知識、學生在靜觀活動的投入程度，以及靜觀課程的可持續性，均影響課程成效。有機構今日(25日)舉辦研討會，邀請學者總結近年海外及本地研究，分析推行靜觀的挑戰，並呼籲多方持份者通過配合及努力，讓靜觀能更有效地支援兒童社交情緒學習及精神健康。

香港社會工作人員協會舉辦研討會，探討靜觀在學校及兒童實務的應用。香港理工大學應用社會科學系副教授盧希皿表示，靜觀在校本課程及兒童實務上的應用有約20年的歷史，但在近年廣泛推行的計劃中，靜觀課程研究發現多重挑戰，包括學校社區資源的配合、教師及助人專業對應用靜觀的知識、學生在靜觀活動的投入程度及靜觀課程的可持續性。

他指出，提升推行靜觀課程成效，需要各持份者的配合及努力，例如整潔、安靜的環境，特別活動室等設施的配合，有助提升靜觀活動的感染力；而校本靜觀課程亦有賴課程安排、校內師資及校外資源配合。此外，靜觀課程強調不加批判接納及對靜觀修習的具身體現，推行靜觀課程的教師及助人專業者，均需建立跨專業的多重能力，惟有關的訓練課程及研究相對缺乏。

他又引述英國近期的研究指，青春期學童對靜觀投入程度參差，很大部分對靜觀活動興趣不大，反映課程的結構與方式，推行者對兒童心理情緒的掌握，對參加課程的投入程度有顯著關係。他提到，在靜觀課程以外的校園活動加入靜觀元素，以及家長靜觀課程，將有助兒童將靜觀帶入生活中。