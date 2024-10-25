禁錮32小時拍攝女債仔裸照　內地貴利再入境被捕　正追查在逃人士

被困超過32小時的事主前往關閘返回內地，期間被澳門執法人員尋獲。

一名在澳門從事「放貴利」的內地男子，涉嫌禁錮及拍攝女債仔裸照，昨日(24日)早上在港珠澳大橋澳門口岸，被當地執法部門截獲，現正追查在逃人士下落。

涉案人姓胡，男，43歲，內地居民，報稱無業。澳門執法部門在今年8月4日上午11時接獲一名男子報案，聲稱其友人欠下高利貸遭人禁錮。人員調查後鎖定事主身份，並在8月5日於關閘尋獲準備離境的事主。

據了解，案中女事主8月4日凌晨在路氹某娛場向落網胡男及其同夥借下5萬港元高利貸，條件為先抽取5,000港元利息，隨後每局不論輸贏抽取下注金額2成。賭博期間，涉案胡某負責代事主下注，多名同夥則從中抽取利息。直至同日凌晨4時許，事主輸清借款無力歸還，被帶至新口岸區某住宅單位禁錮，賭博過程中合共被抽取1萬港元利息。

事主被禁錮期間致電親友籌錢，其中一名朋友得悉事件報案。由於籌錢不果，有人要求事主拍攝赤裸相片及影片，8月5日中午將事主放行，但要求事主盡快還錢贖回相片及影片。被困超過32小時的事主前往關閘返回內地，期間被澳門執法人員尋獲。