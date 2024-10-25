夫妻冒充寵物醫生　騙貓主37萬人民幣

福建省高級法院周三（23日）披露，一名女子向他人賣貓後，夥同丈夫冒充寵物醫生虛報治貓費用，騙走對方37萬元（人民幣，下同，約40萬港元）積蓄。三明市尤溪縣法院審理認為，夫妻行為構成詐騙罪，分別判處5年3個月及年半有期徒刑。

案情指，女子姜某某2019年9月以200元（約218港元）向受害人陳某賣出一隻貓，之後因常常溝通而成為好友，期間多次多次出售貓糧、皮膚藥及耳藥等。直至2020年7月，當得悉陳某希望直接聯絡寵物醫生後，她告知丈夫紀某某可冒充寵物醫生接觸陳某。2020年7月至2021年9月，姜女多次虛報高昂費用、誇大貓的病情、虛構檢查治療，向陳某索要治貓費用，合共26萬元（約28萬港元）。

由於陳某因無力支付而暫停治療，姜女於是謊稱寵物醫院合夥人退股，無法再給優惠價，並稱資金不足要求退還之前優惠費用，並承諾會重新返還，藉此再騙取約10萬元（約10.9萬港元），之後以各種理由推脫不還。2022年4月，陳某家人發現陳某被騙要求還錢，姜女及丈夫僅退還1萬元（約1.1萬港元），從此未再還款。