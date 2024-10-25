化緣黨現港九新界　善男信女血本無歸

《東呼即應》接獲觀眾反映，土瓜灣街頭出現疑似假和尚、假尼姑，以「化緣」為由向市民、遊客、外傭，兜售手上的佛珠、手鏈，這班「化緣人」更遊遍港九新界。平日有參與佛教活動的藝人表示，自己和朋友以往也曾誤信他人，她指坊間會有不同的所謂師傅賣物件，提醒市民不要麻木追隨。大律師則指，若有人聲稱自己是宗教的相關人士，但事實並不如此，這些人有機會已干犯行騙罪。若有人以遊客身份來香港，進行化緣，可能已違反逗留條件。

《東呼》團隊到土瓜灣了解情況。街坊劉小姐表示，曾在附近見過不少假僧侶，他們會要求路人捐款或施予食物等。街坊林小姐稱，不會相信這些假僧侶，她也是信徒，相信真正的僧侶不會有這樣的行為。市民李小姐也指，最近這類騙案很多，遇到這些人糾纏也會考慮報案處理。

綜合觀眾、街坊、網民提供的資訊，《東呼》發現這班「化緣人」今年7月已在荃灣眾安街出現，之後遊遍港九新界，在中環、土瓜灣、上水都見到他們的蹤影，懷疑同樣以「化緣」為由來騙財。藝人莊思敏正是一名佛教徒，她最近亦關注到網上流傳的假僧侶化緣情況，並提醒市民要多加提防。莊指佛教徒會鼓勵大家進行一些自我修為，如學佛及閲讀經書等，而宗教的最大意義是勸人「向善」，不要麻木的追隨某些人或某些物件。

莊思敏還指，坊間可能會有一些所謂的師傅，會藉傳授修行方法或賣一些物件以索要錢財，而這些事需要看個人需求；其實任何宗教都會有一些被推崇的信物，但並不一定要將其帶回家。莊坦言，自己和身邊的朋友過去都曾誤信一些人，也花了金錢去購買一些物品，但後來發現並不是物品本身有多大的能量，而是需要靠自己的能力去提升。她認為，閲讀經書的價值比一些佛珠鏈的價值更高，也希望市民保持警惕，不要輕信這類人或物。

對於這類假僧侶當街化緣，大律師陸偉雄表示，如果這些人只是身穿宗教人士服裝未必會犯法，但若經證實不是宗教人士，而又聲稱是相關人士則屬行騙罪。而且這些人若是以遊客身份從境外來港，並進行實際行乞或化緣活動，則可能干犯了違反逗留條件罪，最高的刑罰是罰款5萬港元以及入獄兩年。

香港佛教聯合會回覆指，本港法師不會在街上進行售賣活動的，佛教團體如要進行公眾籌款會向有關政府部門申請許可，亦會向市民展示有關批准文件。該會更提醒大家，如想捐款給慈善機構或宗教團體應該參考有關機構的背景，以及進行的慈善項目，小心作出選擇，以避免上當受騙。