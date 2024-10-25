公安部打擊民族資產解凍詐騙犯罪　拘捕4385人

中國公安部周五（25日）在北京召開專題新聞發布會，通報全國公安機關展開打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效。由2月部署專項行動以來，公安部共破獲574宗相關案件，打掉247個犯罪團夥，抓獲4,385名犯罪嫌疑人，查明涉案資金129.5億元（人民幣，下同，約141億港元）。

公安部刑事偵查局副局長陳士渠介紹，民族資產解凍類詐騙是指，犯罪分子謊稱在境外有民族資產需要解凍，交納一定啟動費便可獲得巨額報酬，以此誘騙大批群眾投入資金，近年犯罪分子利用國家政策編造虛假國家項目，專門開發詐騙應用程式吸納會員，幕後金主及團夥窩點藏匿境外，小眾通信聯絡工具和資金轉移都隱匿於網絡，犯罪手法愈來愈接近電信網絡詐騙。公安部公開成功打掉50個民族資產解凍類詐騙項目，涉及「中國圓夢」、「海外萬億資產」及「絲綢工程」等騙局。

公安部另部署展開打擊傳銷犯罪專項行動，周五公布5宗傳銷犯罪典型案例，涉及上海、河南、廣東等地。其中，廣東省肇慶市德慶縣公安局2023年10月依法立案偵辦李某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案，經查李某等人2022年8月以來註冊成立浙江某傳媒有限公司並開發多款應用程式，以「聊天刷視頻即可賺錢」為噱頭，設置入門費、會員等級和高額返利模式，聲稱待該公司未來上市後可獲公司期權，共發展會員195萬餘人，涉案金額43.5億元（約47億港元），李某等過百人今年相繼被捕。