1號風球至少維持至明早6時　天文台將評估是否改掛3號波

1號戒備信號現正生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台今日(25日)表示，過去數小時，強烈熱帶風暴「潭美」穩定向偏西方向移動，預料1號風球會至少維持至明日(26日)清晨6時。天文台會視乎潭美相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發3號強風信號。

現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。在今晚10時，潭美集結在香港之東南偏南約540公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過南海中北部。在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，本港今晚及明日初時普遍風力不會顯著增強。

天文台預料潭美明早在香港以南約500公里掠過，但隨着潭美逐漸移向本港西南面，本港明日稍後會轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。而與潭美相關的雨帶亦會逐漸影響廣東沿岸。

按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域，本港風力會在下周日(27日)稍後減弱。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要維持熱帶氣旋警告信號。