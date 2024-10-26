東方日報A1：豬殼隨地擺　肉販踩過界

街市處理豬肉手法屢惹爭議，繼本報於2020年8月及去年6月先後揭發有豬肉檔亂放豬殼於地面、惹群鼠爭噬後，近日再有市民向本報投訴，藍田啟田邨一肉檔懶理食物環境衞生署要求，任由職員將多隻豬殼放置地上，職員更越過衞生界線，懶懶閒一腳踩在豬殼上，照片令人反胃。本報記者日前直擊藍田街市一疑似涉事豬肉檔，職員就矢口否認事件。其後本報向食環署查詢事件，該署隨即於本月22日派員巡視，並教育相關人員，該署強調，會繼續留意情況，若發現有違規定必嚴厲執法。

據市民向本報投訴，「踩豬殼」事件於近月在藍田啟田市場發生，照片上沒有標註日期。相中可見，一豬肉檔的地板被多隻豬殼鋪滿，目測最少有6隻豬殼隨意丟棄地上。相內可見一名身穿紅衣、黑褲的男子，他穿着水鞋，一腳任意踩踏在豬殼上。豬殼下疑似放有一塊木板，惟木板明顯比豬殼佔地小，有豬殼直接擺到街市地面，地上既有血漬、也有污漬，其中一隻豬殼旁邊更疑似有煙頭，衞生情況堪憂。

本報記者日前於下午時分直擊藍田啟田市場，街市內有多於一個豬肉檔，在一個與相中肉檔相似的肉檔內，有職員正在切割豬肉，記者查詢是否曾有人將豬殼「鋪地」、肆意踩踏，該職員稱「冇呀，我哋有板嘅、唔會嘅」，又稱平時也不會將豬殼直接放在地上。

該名職員又稱，年前傳媒報道「豬殼擺地下被老鼠噬咬」事件後，就不會再將豬肉放在地上，每天早上來貨時，他們都會將新來貨的豬肉放上肉檔枱面，而舖頭亦會每晚收工後進行清潔，該職員又指相中事件「可能係啲街邊檔、我哋呢度冇㗎」。記者向他展示有關照片，職員一臉疑惑：「無理由……」。

本報再跟進「踩豬殼」事件，有市民對再有豬肉檔懶理食物衞生感到不滿，質疑行業規管不力、業者態度散漫。有到啟田邨買餸的市民則指，對該街市的衞生及環境有一定信心，在區內居住數十年的黃女士表示，未見過檔販將肉類放在地上。街坊鄧先生則稱，自己在該街市內買菜十多年，見過菜販將蔬菜放在地上，但就未見過其他檔販有類似行為，亦坦言「買咁多年都冇嘢」、「洗乾淨啲，就得啦」。

本報向食環署查詢有否在該街市展開執法行動，署方表示，今年內沒有接獲有關啟田市場衞生問題的投訴，亦未有涉及鼠患的投訴。署方人員本月22日曾到該街市巡視，未有發現相關情況，但已即時向該處新鮮糧食店負責人作出衞生教育。署方又強調，會繼續密切留意有關新鮮糧食店的營運情況及採取適當行動，以保障食物安全及環境衞生，如發現有違規情況會嚴厲執法。

翻查過去資料，政府於2022年1月加強規管新鮮糧食店處理肉類及家禽情況，要求新簽發的牌照持有人，除非獲食物環境衞生署事先書面批准採用替代安排，否則所有運送到持牌新鮮糧食店供發售的新鮮、冰鮮或冷藏肉類、家禽，不論是否預先包裝，均須直接送進處所內，且在任何時候都不得留置或存放於處所外，即不可留在街道、行人道、巷里或通道待進一步處理或出售。即使獲批准採用替代安排，該等肉類或家禽也須時刻妥為存放並須有適當保護，以免受周圍環境或蟲鼠的侵害或污染。

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