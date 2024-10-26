「1+」審批機制下月擴至所有新藥　當局指可加快提供藥物降低價格

新一份施政報告提到將加快藥物審批的「1+」機制，擴至所有新藥。衞生署藥劑業及毒藥管理局於昨日更新指引，將有關安排定於下月1日起生效。醫務衞生官員今日(26日)在電台節目表示，「1+」審批機制由去年11月開始至今，已有逾80間藥廠共200多款藥物有意申請，其中5款藥於短時間內通過審批，第一款獲審批治療結腸癌的標靶藥，已進入專科藥物名冊，病人使用藥物毋需通過繁複程序，亦可以醫管局標準收費使用，價錢將減低約三成。

醫務衞生官員指出，擴大審批機制令病人得益，重申審批機制一直強調質量、安全及效果，而藥劑業及毒藥管理局亦會根據本地臨床數據評核，再作出批准。過往「第二層審批」較保守安全，但長此下去會落後，採較積極審批制度可加快提供藥物，有更多選擇後，藥物價格亦會降低，有關機制亦可轉化成為產業經濟，配合大灣區龐大市場，吸引內地生物醫藥企業來港。

新一份《施政報告》提出審視醫療體系的定位及目標，改革醫管局、衞生署及基層醫療署的分工。醫務衞生官員稱，隨着本港人口老化及醫療科技進步，醫療是時候進行較大的改革，新設的基層醫療署，可提供更多的慢病管理等的工作，分擔衞生署治療方面的工作，有關改革對本港非常重要，必須盡早進行。