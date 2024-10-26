美國允售台防空系統及雷達　總值近20億美元

解放軍圍台軍演結束一周後，美國一口氣公布兩項對台軍售。美國國務院周五（25日）宣布，批准向台灣出售防空系統及遠程雷達，金額接近20億美元（約156億港元）。台灣感謝美國基於《臺灣關係法》及「六項保證」，持續提供所需武器。

兩項軍售案已進入知會美國國會程序，由國防部國防安全合作局提交認證文件，為總統拜登任內第17度對台軍售。美國將向台灣提供3套國家先進地對空導彈系統（NASAMS）、123枚增程先進中程空對空導彈、3套AN/MPQ-64F1哨兵雷達等，總值11.6億美元（約90.5億港元），主要承包商是雷神技術公司。為了配合NASAMS軍售，美國政府、承包商分別派出26名及36名代表長期駐台，負責設備處理、部署、系統檢查、培訓、技術和後勤支援。

除了NASAMS外，台灣還將獲得AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達及相關設備，附有後勤技術支援等，總值8.28億美元（約65億港元），雷達將經由美國空軍採購。美國國防部國防安全合作局表示，軍售案符合美國的國家、經濟和安全利益，可支持台灣持續推動軍隊現代化並維持可靠防禦能力，有助提升安全，並協助維持地區政治穩定、軍事平衡和經濟發展。