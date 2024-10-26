啟德體育園明舉行首場測試賽　運流局：跨部門應變

啟德體育園明日(27日)下午4時30分會舉行乙組聯賽西貢對黃大仙，賽事亦是啟德體育園開幕前首場測試賽，屆時將有1000名觀眾入場。運輸及物流局局長林世雄今日(26日)指，考慮到參與大型活動的人士或較多為遊客，一般不熟悉現場及附近環境，當局會加大安全系數，就不同突發事件制訂預案，就今日的活動，政府會全力配合，務求日後體育園啟用後，讓旅客及市民感受到高效服務。

林世雄在網誌中表示，留意到社會相當關心啟德體育園啟用後舉辦大型活動時的交通安排，每逢有大型活動進行前後，運輸署的緊急事故交通協調中心會全力監察交通及運輸情況，與其他部門和公共交通營辦商作出應對。

他續稱，大型賽事前後，預計有不少觀眾會使用鄰近體育園的屯馬綫啟德站及宋皇臺站往來上址，部分觀眾可能會選擇使用港鐵觀塘綫服務。港鐵公司會按需要及實際情況，安排在體育園散場時加密班次，或者「專班專列」接載觀眾，以應付需求。除了鐵路網絡外，鄰近體育園區太子道東及承啟道亦有多條途經的巴士路線往返港島、九龍及新界各區，當有大型活動舉辦時，巴士公司會開辦特別巴士路線以應對額外交通需求。