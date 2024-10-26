公屋街市物價高貨種少環境差　居民滿意度4.3分不合格

公屋街市影響居民的日常生活，有組織調查發現，公屋居民整體對公屋街市的滿意度為4.3分(10分滿分)，未達合格分數，其中位於葵青區的長青邨街市更只得1.2分，屬得分最低的公屋街市。居民不滿意的原因，主要包括公屋街市物價偏貴、貨物種類不足、營業時間過短、街市環境惡劣等。調查組織建議，房屋署應定期就公屋街市情況進行公眾諮詢，再作相應切合需求的措施。

為了解公屋居民對房委會街市的滿意度，監察公共屋邨福利規劃聯盟9月至10月期間進行調查，並收回全港逾40條屋邨、共700份問卷。結果發現，公屋居民整體對街市滿意度為4.3分，未達合格分數。在7條收回超過20份問卷的屋邨當中，只有位於粉嶺的皇后山邨及位於葵涌的荔景邨，分別獲5.3分及5.2分；最低分的兩條「一分屋邨」是位於葵青區的麗瑤邨及長青邨，分別是1.7及1.2分。反映受訪者對於公屋街市回應生活需要上並不滿意。

此外，在7條收回超過20份問卷的屋邨當中，居民對街市貨物種類的整體滿意度僅3.5分，其中安蔭邨、麗瑤邨、長青邨、白田邨的得分介乎1.1至1.6分，居民以「十室九空」、「選擇少」等描述部分街市。根據房委會於本月10日上載的「可供租賃的空置商舖及檔位一覽表」顯示，上述4個低分屋邨街市招租舖位並不多，安蔭邨沒有商舖招租、麗瑤邨1個招租商舖、白田邨2個及長青邨3個，可見出租率未能反映實際選擇，不少均用作存貨用途。

調查又發現，接近80%受訪居民認為，公屋街市相比鄰近地區的街市貨物價格偏貴，只有少於3%受訪居民認為相比鄰近地區的街市貨物價格便宜。街市營業時間的滿意度偏低，整體僅5.5分。同時，受訪居民對街市環境的滿意度僅5.2分，其中舊式街市長青商場的平均分數只錄得1.5分，有居民反映，街市沒有冷氣設備，垃圾房及公廁卻設於街市內，而垃圾房與蔬菜檔、肉檔相隔不足10米，居民直言即使有肉檔及蔬菜檔亦不敢購買。

聯盟指出，現時公屋街市店舖需按指定行業營運，建議房委會除了增多街市店舖行業的選擇，亦應確保店舖種類能回應居民生活基本需要，包括必須提供快餐店、鮮肉店、蔬果店、雜貨店等。房委會亦可參考現時部分外判街市，針對消費者而提供的購物優惠，以鼓勵居民於屋邨街市消費，提高營業額。房屋署亦應定期就街市情況進行公眾諮詢，再作相應切合需求的措施。