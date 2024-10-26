充實立法知識　立會秘書處職員境外培訓

議員履行審議法案的職責，有賴立法會秘書處團隊的支援和配合。在早前的暑假休會期間，部分秘書處職員獲安排到內地和海外參加不同種類的培訓課程，以緊貼內地最新政策和國際形勢，確保本港的立法工作與時俱進。

立法會主席梁君彥在社交平台貼文，指今年8月和9月，秘書處同事前往北京，參加由清華大學、北京大學等知名學府合辦的「國情班」。有關課程向來吸引政府不同部門的資深人員參加。通過課堂學習、拜訪內地城市和與內地官員、學者交流，加深對國家治國理政方針，以及現代中國政治、社會、經濟和法律制度的理解。秘書處職員亦在外交學院的課程中，進一步掌握如何發揮香港在「一國兩制」下的優勢。

梁君彥續指，由於香港奉行普通法制度，秘書處須不時參考其他普通法國家和地區的法律審議經驗。秘書處安排職員遠赴加拿大和英國，分別參加有關議會工作和法律草擬的課程。在加拿大國會舉辦的課程中，職員掌握了議事程序、行事方式及機構治理的最新知識之餘，亦得以與世界各地的議會工作人員交流經驗，知己知彼，提升工作質素。至於英國的短期課程，則增進職員對法律草擬原則、法例結構和草擬方式的理解，有助日後能更全面地分析和深入審視條例草案。