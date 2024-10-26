傳北師大教授與下屬簽不倫關係書　承諾女方升遷

內地周五（25日）流傳一份「建立永久親密關係的承諾書」，疑為北京師範大學心理學部的教授與女下屬簽署不倫關係書。內容提及兩人建立親密關係後，女方可在生活和工作上獲得經費和升遷上的幫助。惟北師大心理學部當日已回應稱，此為惡意誹謗造謠，當事人已報警求助。

網傳消息稱，在北京師範大學食堂門口的共享單車上，出現一張「與王某某建立永久親密關係的承諾書」，落款簽名為北師大心理學部黨委書記的喬某某，內容提及的王某某亦曾任職心理學部。承諾書顯示，喬男對王女承諾，每年提供親密經費不低於3萬元人民幣（約3.3萬港元），年增長速度不低於10%；確保在1至2年內讀博士；在文章、課題、評獎方面提供支持，確保3至4年內評副高職稱等。

內媒報道，北師大官網確實有一名與喬姓男子同名的男教授，官網以往發布的通告中，也有一名與王姓女子同名的女研究員，但2022年已被免職。王姓女研究員曾在發言中表示，喬姓教授是其直接領導。對此，王女回應稱，已得悉承諾書一事，並報警求助，一眼就可看出完全是造謠，肯定影響心情。