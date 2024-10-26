內地將招3.97萬名公務員　國考競爭激烈近1.7萬人爭一位

內地明年國家公務員考試（國考）於周四（24日）傍晚6時正式結束報名，根據近7年招錄情況發現，國考招錄規模逐步攀升，連續7年「擴編」。今年將招錄3.97萬人，比去年增加160人。目前仍有34萬人正在等待招錄單位的資格審核，該程序將於周六（26日）傍晚6時全面結束。

內媒周五（25日）發布報名數據，從職位報名情況來看，部分職位競爭較為激烈，如中華職業教育社聯絡部一級主任科員及以下職位招錄1人，有1.67萬人報名，競爭比率達16,702∶1。該職位要求最低本科學歷，沒有基層工作或戶籍限制，但需中英互譯和口語交流的業務水平測驗，佔綜合成績15%。

中公教育公考專家王健表示，明年的國考招錄政策傾斜基層，尤其鼓勵高校應屆畢業生報考，這有助於加強基層人力資源。武漢大學社會學院教授呂德文指出，基層公務員常常是上級部門人才選拔的「儲備池」，因此許多報考者選擇基層職位是理性決策，特別是當地籍貫的考生更具備地域優勢，熟悉當地的社會和經濟發展情況。