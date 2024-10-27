新蒲崗兩老翁擲石襲擊白鴿釀1死　1人被捕1人逃遁

有動物組織在社交平台發貼文，指於上周四(24日)，在新蒲崗崇齡街遊樂場有兩名長者分別以石頭襲擊白鴿，至少1隻白鴿重傷身亡，其中穿藍色上衣的長者被警員拘捕，穿橙色上衣的長者則逃去無蹤。該動物組織呼籲市民夜提供逃逸老翁資料，向執法部門提供線索。

貼文指香港原鴿生態及社區政策研究小組當日下午1時收到求助，求助人指一名身穿橙色上衣的長者，在新蒲崗崇齡街遊樂場向樹上擲石頭，未幾一隻白鴿從樹上跌在地上掙扎，求助者將傷鴿救起，傷鴿終在45分鐘後死亡。該小組成員及熱心市民鍾小姐於下午2時15分抵達現場了解情況，至近2時30分，一名身穿藍色上衣的長者竟公然在他們面前以石頭擲向面前的白鴿，當中一隻灰色白鴿被擲中，幸好該鴿沒受重傷，成功飛走逃離險境。鍾小姐即時報案，警員到場後拘捕該名藍衣長者。

執法部門表示，當日下午2時37分接獲一名女子報案，指有人在崇齡街遊樂場用石頭擲向白鴿，遇襲白鴿受傷飛走。警員到場經調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，拘捕一名89歲老翁，帶署扣查。