東方日報A1：屋邨街市冇嘢賣　集運倉獨大

屋邨街市店舖種類少、價錢貴，多個空置舖位更淪集運貨倉！本港逾四成人口居於資助房屋，屋邨街市服務對居民生活影響極大，有組織調查發現，受訪的公屋居民對屋邨街市的滿意度未達合格分數，以10分滿分計算，僅得4.3分；其中位於葵青區的長青邨街市更只得1.2分，屬得分最低的屋邨街市。居民不滿意的原因包括屋邨街市物價偏貴、貨物種類不足、營業時間過短、街市環境惡劣等。組織建議房屋署定期就屋邨街市情況進行公眾諮詢，改良低評分屋邨街市，避免「貴夾冇得揀」現狀。

監察公共屋邨福利規劃聯盟於9月至10月展開調查，他們向全港逾40條屋邨派發問卷，了解居民意見，據回收的700份問卷結果，發現受訪公屋居民對街市滿意度僅有4.3分，屬不合格。在7條收回超過20份問卷的屋邨當中，只有位於粉嶺的皇后山邨及位於葵涌的荔景邨，分別獲5.3分及5.2分；最低分的兩條「一分屋邨」分別位於葵青區的麗瑤邨及長青邨，各低至1.7及1.2分。

在收回超過20份問卷的7條屋邨中，居民對街市貨物種類的整體滿意度僅3.5分，其中安蔭邨、麗瑤邨、長青邨、白田邨的得分介乎1.1至1.6分，居民以「十室九空」、「選擇少」等描述部分街市。麗瑤邨居民胡先生表示，整個屋邨有約兩萬人，但街市只得一檔凍肉及一檔菜檔，「老人家根本冇得選擇」。

組織指，房委會本月10日上載的「可供租賃的空置商舖及檔位一覽表」顯示，上述4個低分屋邨街市招租舖位並不多，安蔭邨沒有商舖招租、麗瑤邨一個招租商舖、白田邨兩個及長青邨3個，可見出租率未能反映實際選擇，不少均用作存貨用途。

近80%受訪居民認為，屋邨街市相比鄰近地區的街市貨物價格偏貴，只有少於3%認為屋邨街市貨物價格較便宜。聯盟指出，大部分屋邨街市外判管理或已出售，以商業模式營運，價格相對公營街市較貴，減低屋邨街市的競爭能力。同時，受訪居民對街市環境的滿意度僅5.2分，其中舊式街市長青商場的平均分數只錄得1.5分，有居民反映，街市沒有冷氣設備，垃圾房及公廁卻設於街市內，而垃圾房與蔬菜檔、肉檔相隔不足10米，直言即使有肉檔及蔬菜檔亦不敢購買。

聯盟指，現時屋邨街市店舖需按指定行業營運，建議房委會除增加街市店舖行業的選擇外，亦應確保店舖種類能回應居民生活基本需要，包括必須提供快餐店、鮮肉店、蔬果店、雜貨店等。房委會亦可參考現時部分外判街市，針對消費者而提供的購物優惠，以鼓勵居民於屋邨街市消費，提高營業額。房屋署亦應定期就街市情況進行公眾諮詢，再作相應切合需求的措施。

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