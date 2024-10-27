港貨櫃碼頭排名跌出10大　當局推動綠色及智慧港口提高競爭力

香港貨櫃碼頭曾經是全球最繁忙港口。

曾經是全球最繁忙的香港貨櫃碼頭，目前已風光不再，去年更首次跌出世界10大最繁忙港口之列。運輸及物流局局長林世雄今早(27日)表示，本港貨櫃吞吐量去年處理約1,400萬標準箱，當局期望提高港口競爭力和發展高增值海運服務，並於去年提出推動綠色港口和智慧港口模式，以維持本港國際航運中心地位。

林世雄指出，政府計劃今年年底前推出本港綠色燃油加注的行動綱領，以吸引更多船隻靠岸並研究將港口的資訊延伸至上下游，令整個生態圈內的資訊更暢順。本港2020至2022年間，已推出稅務優惠，吸引更多海運公司落戶香港。目前有1100家與港口和海運服務有關的公司進駐香港。

另外，當局擬改革「海運港口局」為「海運港口發展局」。林世雄透露，考慮到部門工作，主席未必由官方人士擔任，非官方人士優勢在於更貼近市場，期望明年年中正式運作。至於擴展海運及空運人才方面，當局現時已投放5億元到培訓基金，政府將於下月的「香港海運周」，與航運工會簽署合作協定，希望為業內人才提供更多培訓。