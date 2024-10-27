市建局在中上環推「城蹤遊」　11.9舉辦首個免費導賞團

市建局將在中上環推出「城蹤遊」（City Walk） ，當中「地膽遊中」導賞團將於11月9日舉辦首團，為本地市民提供免費社區導賞服務。該導賞團由今年11月9日起至明年1月中，每逢星期二、四及六舉辦導賞活動。導賞員會以廣東話「帶團」，合共提供40個導賞團、讓約500名市民參加。導賞團涵蓋歷史與建築、飲食與社區風貌、藝術文化及經典電影場景的四大導賞主題，讓市民從導賞員的「第一身」口述歷史，了解中上環的演變和民生故事。

「地膽遊中」是「城蹤遊」的首個活動，市建局與救世軍合作，在今年7月展開導賞員的招募工作。約60名55歲或以上、在中上環成長、居住和工作，以及對社區非常熟悉的「地膽」，將會擔當義務導賞員。他們除了帶領「地膽遊中」導賞團參加者到訪中上環的歷史建築、街道和商店外，還會帶領參加者尋幽探勝，發掘區內獨有景觀，以及分享其個人經歷和見聞。

為了進一步令更多市民和訪港旅客認識中上環，市建局亦特別製作「地膽遊中」地圖，透過色彩繽紛的圖像及街道圖，呈現「地膽遊中」活動的各個主體景點和AR 位置，讓更多導賞團以外的市民和旅客，無論是手持實體地圖，或是以網頁版地圖形式，皆能自由出行、探索中上環魅力。

團隊為導賞員提供一系列培訓課程，包括介紹市建局在中上環的市區更新項目及安排實地視察，還邀請了香港歷史博物館顧問、掌故專家鄭寶鴻為導賞員講述中上環歷史、街道變遷和民生面貌等資訊，加深他們對中上環的認識。鄭更分享了多幅珍貴的舊照片供導賞員參考，讓信息更影像化。

值得關注的是，團隊早前邀請中國美術學院（國美）參與社區創作計劃，該學院師生在中上環5個地點，包括中環街市主樓梯、嘉咸市集、城皇街元創方石牆樹旁的樓梯、士丹頓街88至90號外牆及華賢坊西，以數碼藝術透過視覺定位以及擴增實境技術，創造全新的「打卡」景點，最快在11月9日開放讓公眾體驗。

「地膽遊中」只是中上環「城蹤遊」的第一步，市建局團隊將繼續探討把「城蹤遊」計劃涵蓋的片區擴大，透過不同手法和活動推廣這區獨有的特色和面貌，並讓更多市民和遊客對市建局在中上環區的市區更新工作有更深入的認識。