潭美料今登陸越南峴港　內地發颱風藍色預警

中央氣象台周日（10月27日）發布颱風藍色預警，指今年第20號颱風「潭美」已減弱，預料於周日中午前後在越南峴港市沿海以熱帶風暴級登陸。另外，熱帶風暴「康妮」位於鵝鑾鼻東南面，台氣象部門預料可能增強，周三至五（10月30日至11月1日）最接近台灣，台灣北部將有大雨。歐洲則預測，康妮或在周五前後在花蓮登陸，並於桃園和新竹交界出海。

潭美的中心周日清晨位於越南峴港市東北方向大約110公里的南海中西部海面，即北緯16.8度、東經108.9度，之後在該國中部近岸回旋少動，強度逐漸減弱。目前其中心附近最大風力有10級，中心最低氣壓為982百帕，七級風圈半徑210至350公里。截至上周六（10月26日）早上11時，海南轄區客渡運航線已停運30條、269艘客渡船，其餘4條瓊州海峽客滾航線45艘客滾船同日下午2時停運。全島42個水工項目全部停工，159艘施工船舶停工前往避風，並組織1,074人撤離。

受冷空氣和潭美共同影響，周日至周一（10月28日）南海中西部和西南部海域、瓊州海峽、北部灣、西沙群島、南沙群島西部以及廣東西部沿海、廣西沿海、海南島沿海將有6至7級大風、陣風8至9級。此外，廣東雷州半島南部、海南島大部等地將有大雨，部分地區有50至55毫米暴雨。