台灣同志遊行估計18萬人參與　多國政府代表支持

第22屆台灣同志遊行上周六（26日）於台北市政府前廣場舉行，除大量民眾盛裝參與，包括歐洲經貿辦事處、英國、澳洲、加拿大等國駐台機構也派員一起上街支持。

今年遊行主題為「邁向共融，交織共生」，主辦單位估計現場有多達18萬人參與。歐洲經貿辦事處表示有份參與遊行，以展現對多元性別社群權益、社會多元和平等的支持。英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）指出，台灣的多元性別人權不斷進步，尤其是今年較早完善了婚姻平權，英台有很多可互相學習，也準備好繼續和台灣夥伴一起走在追求進步人權的道路上。加拿大駐台北貿易辦事處發文稱，駐台代表倪傑民（Jim Nickel）和辦事處員工及其家人一起參加同志遊行，持續攜手為平權努力。澳洲駐台辦事處則表示，參加台灣同志遊行展現對人權、多元社會、尊嚴與尊重每一個人等重要價值的支持。

台灣地區副領導人蕭美琴和行政院副院長鄭麗君當日亦現身遊行。蕭美琴致詞時表示，非常高興跟所有支持進步價值、性別平等的夥伴到街上，展現台灣進步價值的驕傲。台灣地區領導人賴清德去年曾參與遊行，今年因行程及維安考量，只透過預錄影片表示，政府會落實性別平等，讓每個人在台灣活出驕傲的自己。