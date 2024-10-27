傳中國黑客圖入侵特朗普手機　華使館駁斥指控

美媒近日引述消息報道，入侵美國電訊公司網絡的中國黑客利用其深度訪問權限，將目標對準美國共和黨總統候選人、前總統特朗普和其競選副手萬斯，以及與民主黨總統候選人、副總統賀錦麗競選活動有關人士的手機。中國駐美大使館駁斥上述指控，稱是虛假訊息，反斥美國是網攻的起源和最大實施者。

報道稱，中國黑客已入侵相關電訊網絡，目標是特朗普的競選團隊。知情人士透露，中國黑客有針對性地試圖獲取特朗普和萬斯使用過的手機資料；另有了解調查情況的人士則指，與賀錦麗競選團隊有關的人員也成為攻擊目標。調查人員仍在確定黑客獲取了哪些數據，以及黑客可否即時監聽特朗普或萬斯的通話。

美國聯邦調查局和網絡安全和基礎設施安全局上周五（25日）表示，正調查未經授權存取商業電訊基礎設施的情況，並將這次攻擊歸咎於與中國有關的參與者；一旦發現入侵行為將立即通知受影響公司並提供援助，各機構正合作減輕威脅和加強網絡防禦。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，一段時間以來美國編湊散布各種所謂中國黑客威脅的虛假訊息，重申中方立場一貫而明確，堅決反對和打擊一切形式的網攻。