野狼群討吃日增　人類投餵恐損可可西里生態

青藏高原可可西里是中國最大的無人區，最近一年在穿越當地的109國道，出現了向人類乞討食物的野狼群，牠們的體形更慢慢變胖。隨着網絡影片傳播，愈來愈多人帶來各種食物投餵，有工作人員稱最多時發現了12隻狼討吃，外界擔憂會影響當地生態。

可可西里一隻野狼去年起在網上走紅，由於經常獲路經的司機和遊客餵食，牠不但愈來愈胖，還會向經過的車輛搖尾巴、露肚皮，撒嬌討食。有網民戲稱，牠數個月就從狼進化成狗。惟在人們投餵下，國道周圍討食的狼日增。有司機指出，之前看到的狼瘦得很，慢慢後面投餵的人多了，狼也多了。可可西里森林公安局民警則指，曾遇到很多遊客餵狼，路基兩邊停了二十多輛車，不但令沿線交通擠塞，也構成很大危險。

三江源國家公園管理局等部門多次發布通告，嚴禁投餵野生動物，又設立標識牌、加強工作人員巡護勸阻等，惟未設置懲戒措施。專家指出，可可西里的狼原本多因疾病或殘疾無法捕獵才來公路周邊覓食，但愈來愈多的投餵日益影響牠們的健康和捕食生存能力。高鹽食物容易引發野狼的健康隱患，如令牠們不再捕食野生動物，恐令藏羚羊、藏原羚等數量激增，或造成地表草覆蓋度降低、沙化等一系列生態學問題。