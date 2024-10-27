封赤洲挖掘恐龍化石樣本　政府指風浪大料需最少一個月

本港首次發現恐龍化石，漁農自然護理署封閉整個赤洲島，以配合專家及相關人員繼續收集化石樣本。發展局局長甯漢豪今（27）日在電視節目上表示，赤洲島附近的風浪很大，預計需要最少一個月作採集工作。

甯漢豪指化石表面有少許顏色有點差異，引述專家指他們覺得島上還有其他類似的石頭存在。但當局直至公布發現恐龍化石時仍未展開新一輪挖掘，她解釋：「因為赤洲島附近的風浪很大，即使天氣很好也會大風浪，隨後還會出現季候風，所以會影響進度。」

本是發現恐龍化石的赤洲位於香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內，專家初步鑑定化石屬白堊紀時期，即距今約1.45億年前至6.6萬年前，當局將進一步研究以確認恐龍種類。

為便利後續在赤洲進行的考察、發掘和研究，漁護署署長根據《郊野公園及特別地區規例》即日起封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲島。當局指赤洲封閉期間，除已獲許可的專家和相關人員外，任何人不得登岸或進入赤洲，違者可被一經定罪，最高可被判罰款2,000港元和監禁3個月。

該恐龍化石上周五起於文物探知館向公眾展出，當局指古蹟辦正於文物探知館蓋建臨時工作室和展示空間，預計今年年底開放予市民現場觀看專家清修化石和觀賞已清修的化石。政府也會策劃展出化石的長遠安排，以提升公眾對古生物的興趣和知識。