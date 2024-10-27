嘉義縣9分鐘內3次極淺層地震　最強一次4.8級

台灣嘉義縣中埔鄉周日（27日）下午發生黎克特制4.8級地震，震源深度僅5.6公里，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣及台南市響起地震警報，其後再發生多次地震。警報呼籲民眾慎防強烈搖晃，並就近避難。有民眾表示「在四樓超晃」，亦有人指「先有地鳴聲才地震」。

周日下午2時19分發生的地震，震央在嘉義縣政府東南偏東19.7公里。各地最大震度4級地區包括台南市白河、嘉義市、嘉義縣民雄；震度3級有嘉義縣太保市、雲林縣水林；2級有雲林縣斗六市、高雄市桃源、彰化縣二林；1級有南投縣信義鄉、台南市、台中市霧峰、彰化縣彰化市、台東縣池上、花蓮縣西寶。嘉義縣下午2時21分又發生3.3級地震，震源深度8.7公里；2時28分再發生4.5級地震，震源深度5.8公里，震央均在中埔鄉。

中埔鄉上周六（26日）凌晨1時58分亦發生3.1級地震。地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，該地震位置剛好和1941年中埔大地震一樣，當年造成360人死亡。雖然上周六凌晨發生的地震規模不大，但他認為台灣已進入大地震時代，仍需留意。