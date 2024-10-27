共創明「Teen」微電影首映禮今舉行　設兩場分享環節

政府製作微電影《信》，展示共創明「Teen」計劃成果，特別是來自基層家庭的學員在參與計劃後的成長和改變。電影講述參與計劃的學員在友師指導下，由以前缺乏自尊感，到建立積極正向人生觀，為自己未來定下目標的故事。

港府指，微電影以「信有明天」為理念，突出計劃目的，代表社會各界對計劃的期望，就是學員在友師的指導下，慢慢建立自信心，敢於為自己的未來定下目標，力爭上游。計劃成功提升學員的個人發展和正向思維，令人鼓舞，幫助更多年青人擴闊眼界，讓他們發揮潛能，建立正確、積極正向的人生觀。

首映禮亦設有兩場分享環節，首場由在微電影客串的彭志宏醫生，聯同演員鄭淽月和友師及學員，分享對微電影的感想，而另一場則由香港理工大學應用社會科學系系主任暨科技及創新政策研究中心聯席主任崔永康、友師和學員分享參加計劃的得着。

共創明「Teen」計劃第3期將於10月31日推出，並會招募4,000名學員。屆時，歷屆學員總人數將突破一萬人。新一期計劃會加強友師培訓，並進一步推動計劃校友會的青年領袖，籌辦更多活動，發展自我，延續計劃的精神和成效。