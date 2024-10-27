本港今年首8月出口照明產品逾30億元　按年增長3.6%

香港貿易發展局由今日(10月27日)至周三(10月30日)舉辦燈飾展，並將於周二(10月29日)至周五(11月1日)舉辦相關博覽會。貿發局指最新的數據顯示，今年香港首8個月出口總額按年上升11.5%，當中照明產品出口總額增長3.6%，達到30.34億港元。

貿發局署理總裁張淑芬表示，有來自22個國家及地區、約3,000 家參展商參與兩個展覽，包括波蘭、巴西、加拿大、美國、新加坡及越南等，又指現時行業趨勢為可持續發展、健康生活及創新設計，市場對優質設計和創新智能方案有需求。

今次展覽區包括「LED照明零部件」、「LED照明」、「商業照明」及「家居照明」；博覽會將展出「植物照明」、「戶外及公共照明」及「專業照明」，今屆亦新增「智慧燈桿及解決方案」展區。最近本港有舉辦無人機表演，博覽亦將分享節日燈飾及無人機燈光秀等。

貿發局指相關展覽以線上線下融合模式舉行，展商及買家除了參與實體展亦可以進行線上洽商及配對。相關展覽分別於香港會議展覽中心及亞洲國際博覽館舉行。