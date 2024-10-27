孫衞東倡加快中日韓自貿談判　日冀共同應對朝核問題

紀念中日韓合作二十五周年研討會上周六（26日）在吉林省長春市舉行，中國外交部副部長孫衞東表示，希望三國在各領域深化合作，開創新局面；並加快中日韓自貿協定談判，維護地區產供鏈穩定暢通。日本駐華大使金杉憲治則對北韓核導彈開發表示嚴重關切，期待三國共同應對以解決問題。

來自各國政府、產業界、學術界和媒體逾百名代表參加，圍繞安全保障和經濟等主要議題，討論三國面臨的課題與合作前景。在研討會討論環節，學者等就規避中美對立對三國合作的影響、加快中日韓自由貿易協定締約談判、歷史和領土問題對國民感情的影響等交換意見。金杉憲治呼籲提升三國間交流活力，強調人員交流是任何時代連接國與國的關鍵。孫衞東同日應約會見中日韓合作秘書處秘書長李熙燮。

孫衞東致詞時表示，要認真落實第九次中日韓領導人會議確定的新願景，堅定合作信心，提升合作水平。他提出，發揚睦鄰友好精神，牢固樹立夥伴意識，不斷鞏固合作政治基礎；抓住科技創新機遇，在數碼經濟、低碳轉型、應對老齡化等領域加強合作；以舉辦「中日韓文化交流年」為契機，不斷擴大人員往來，加固三國友好根基，合力打造亞洲共同美好未來。