非牟利「侖居」1年助17劏房戶覓租盤　盼當局續設服務助基層解難

《施政報告》計劃取締劣質劏房，並宣布將合規格劏房變成「簡樸房」，但無具體安置方案協助無法輪候公屋的居民「上樓」，僅稱會協助有需要個案尋找居所。非牟利機構侖居社會地產，是全港首間協助劏房戶搵屋的地產中介，協助劏房戶尋找合適居所。有業主對侖居服務十分滿意，認為有助找到優質租客也可協助管理劏房；有基層家庭租客因經濟困難，更獲批「零佣金」無償搵樓。侖居預料取締劣質劏房後，劏房戶搵屋的需求或會大增，建議政府自設類似服務，直接幫助被迫遷戶找「簡樸房」。

78歲的黃婆婆居於深水埗，她將現居單位一劏為二，自己住一邊，另一半約260呎的劏房就放租作收入。她指，以前曾遇上黑心經紀及不良租客，除經紀問她收取額外佣金外，租客亦拒絕交租變「租霸」，收樓時更發現房間牆上有300多個洞，要自費4萬港元還原單位。後來黃婆婆在網上看到有關侖居的資訊，在社工及地產經紀的協助下找到租客，對侖居感到十分安心及有信心，認為可幫忙租務管理，又謂非牟利機構「唔擔心佢哋害我」。

單親媽媽鄧女士，透過侖居在荃灣找到合適劏房租住，她指曾居住過品流複雜的劏房，要與老鼠同居，擔心對兒子身心成長不利，故待兒子升小學後便立即找新租盤。鄧女士稱，以往劏房戶自行尋找劏房大多透過朋友介紹，或「土炮式」找街上招紙打電話。今次經侖居協助，很快便有數個租盤可安排睇樓，現居劏房月租4600港元，比以前的劏房大了一倍，有約12平方米(約129呎)，而且非常開揚、有窗，乾淨衞生。除了搵樓外，侖居更協助她找到搬屋公司提供優惠，又免除佣金，從多方面解決不同搵屋問題。

侖居在去年成立，並於今年7月獲社創基金及樂施會資助，至今已協助17個劏房戶成功搵樓，目前有約7成租盤是直接經他們代理，但有3成則是和其他中介合作。侖居計劃工作員（持牌地產代理）潘廸恒表示，現時侖居面對最大挑戰是業主盤源不足，雖然求助人數很多，但仍要花時間上網搵盤或要與市面上的地產中介合作，「睇吓我哋可唔可以用服務打動業主放平少少，相對地搵到嘅租客會有少少質素。」

侖居董事會主席賴建國就預期，政府立法取締劣質劏房後，相信會有部分不合資格輪候公屋的人士需要自行在市場上找「簡樸房」，目前侖居以非牟利形式營運，若一年後沒有資助便會面臨倒閉，他希望政府屆時可設立類似服務，幫助有需要人士尋找「簡樸房」，而非單純由社工跟進個案，才能真正協助劏房戶脫離劣質劏房。

記者:梁皓芊