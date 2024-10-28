耆跡守護網社區支援計劃上線　助尋腦退化症走失長者

「耆跡守護網」社區支援計劃昨日（27日）上線，旨在協助尋找走失的腦退化長者。企業發言人介紹，走失的腦退化長者若是攜帶裝置經過特定商舖即可被偵測，能有效縮減尋找範圍。專家表示，腦退化是包括阿爾茨海默症（老年癡呆症）在內的一系列疾病，患病長者的記憶力會出現不同程度的退化。據統計，腦退化患者中有約三成都有過走失經歷。

企業發言人表示，香港老齡化情況嚴重，現時香港有超過10萬名腦退化症患者，平均每 10名70歲或以上的長者中，便有1人患上腦退化症，情況有上升趨勢。隨之而來的長者走失情況在本港亦十分常見，當中沙田、觀塘、黃大仙、東區及葵青區長者走失的情況最為嚴重。而目前「耆跡守護網」已覆蓋18區超過500家商舖，在超過1,200部移動裝置上安裝了「友里蹤跡」應用程式，當中超級市場也是長者較常去的地方，也屬覆蓋範圍內。

中文大學醫學院教授郭志銳表示，他統計過的500名腦退化患者中，約3成患者都曾走失，而耆跡守護網則能有效縮短尋回長者的時間。郭志銳介紹，照顧者需要在手機上安裝「友里蹤跡」應用程式，之後若攜帶信號裝置的長者走失，裝置會自動與長者附近的合作商舖發射信號，顯示長者的大致方位。

香港科技大學計算機科學及工程學系教授陳雙幸表示，長者一旦走失，照顧者在應用程式上按下報失，走失訊息就會在安裝了應用程式的移動裝置上公布通知，企業旗下商店也會收到相關訊息。而走失人員若經過店舖，走失者的位置則會同步發送到照顧者的手機上，可以大大加快搜索成效。