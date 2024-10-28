放寬樓按　政府：冀恢復辣招前狀況

經濟復甦緩慢，樓市更慘淡，政府早前提出放寬物業按揭貸款成數，業界才直指是遲來的真正「撤辣」。財金官員昨在一個電台節目中回應有關措施是否為「托市」時，指政府考慮有關政策的主要目標，是希望將樓市恢復至從未有「辣招」狀況，由市場調節並自由運作，又指財政赤字將持續約3年，但將會逐步收窄。

該官員指近兩個月樓價平穩，未見大幅上升，一、二手樓交投量回落至平均4,000至5,000宗，可見當樓市下調，大家比較謹慎。該官員指置業需考慮負擔能力，但同時認為不用擔憂出現供不應求而導致樓價飛升，難以入市情況。

除了恢復樓市未有辣招的狀況之外，該官員指現時通過政府各部門的努力，土地及住宅樓宇供應較充裕，有更大底氣在市場有波動時供應調節，銀行體系亦有強大緩衝，借貸水平非常安全，認為可以撤銷當年管理需求措施，讓市民更易置業。

被問及有政界人士早前擔心土地和房屋供應持續增加會衍生負資產問題，以及加重政府財政負擔，財金官員回應指吸收過去多屆政府經驗，認為開發土地工作要持續做，不能因樓市波動而停滯，又指2003年起本港多年沒有賣地，亦停止造地，後遺影響很大，又指政府要持續造地、及早籌劃，以及建立土地儲備，同時密切監察市場變化。

面對逾千億元財政赤字，財政預算案早前亦指赤字情況將持續約3年，該官員指會逐步收窄。至於土地收入方面，該官員指資產市場收入較波動，需視乎經濟情況。他指香港屬較小型的全開放經濟體，外界形容狀況有如「單料銅煲」、「很快熱亦很快冷」，認為更重要是固本培元，讓本港經濟可於穩健基礎下逐步發展。

該官員強調不用太過擔心個別一、兩個年度赤字額的大小，只要維繫金融安全，加上有一定的財政儲備，能夠為經濟轉型期帶來「緩衝」。

面對基建投資拓大，該官員指政府經常性開支每年將多花約40億元；若涉及長期投資例如基建發展等，會盡量利用市場資金，包括公私營合作，當局亦會繼續發債，初步擬定每年規模約1,200億元至1,300億元。被問到將持續幾多年時，該官員指政府發債期一向較短，有3年期亦有5年期；早前的發債項目中，不少現在已需要還錢，當局每年淨額增加數百億元。