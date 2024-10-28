中電「復電先鋒」24小時候命　快速應變確保可靠供電服務

中華電力有限公司（中電）的供電可靠度達99.999%，有賴中電緊急服務組不怕艱辛24小時候命，快速應對任何突發電力事故，為市民提供可靠的電力服務。作為前線人員，他們亦要與客戶和物業管理人員保持溝通，解答客戶疑問。有時，他們前往偏遠地區工作，需要步行一至兩小時才抵達客戶的位置，所以應變能力、耐力和體力都不可或缺。

一級資深技術督導員劉俊彥表示，緊急服務組的隊員以輪班制24小時運作，隨時候命應對突發電力事故。當他們接到熱線中心的報告後，會第一時間駕駛已裝有維修工具的「修理車」，「全副武裝」趕赴現場，迅速視察和評估現場情況，以最有效的方案進行緊急維修，務求盡快為客戶恢復供電。

劉俊彥指出，緊急服務組經常面對各種突發情況，其中火警是最緊急的。「當有火警發生，我們會奉召到場，截斷起火單位的供電，這樣才能協助消防員救火。」除了火警，他憶起去年9月，香港遭逢「500年一遇」暴雨，導致多區水浸，期間中電供電系統運作大致正常，絕大部分客戶的供電穩定，惟當時仍有電力設備受嚴重水浸影響而導致停電。緊急服務組接到報告後，立即駕駛「修理車」兵分多路到達受影響位置評估、協助維修及復電。劉俊彥憶述，這是近年最難忘、最有成功感的一次出隊經驗，當時油尖旺區的水浸情況嚴重，他們出動了流動發電機為受影響的客戶提供臨時供電，協助客戶快速復電。

他更提到復電一刻，天氣情況仍然惡劣，但客戶並非馬上回家，而是上前答謝緊急服務組的隊員，他對此念念不忘，「當我們看到燈光再亮起，加上客戶的肯定，覺得一切努力都是值得。」儘管入行逾30年，劉俊彥每當憶起過去工作的難忘時刻及種種挑戰時，仍滿懷熱誠。

劉俊彥見證公司多年來不斷優化供電設備、並採用新科技提升工作安全及效率，為客戶提供更優質的服務。他舉例，由初入行帶著傳呼機工作，到現時配備載有變電站位置及線路系統圖的平板電腦，「系統顯示電纜線路及詳細資料，我們能夠更快找到故障位置，加快維修進度。」

應對客戶查詢亦是緊急服務組工作之一，劉俊彥提到，有時客戶大廈的電力裝置故障引致停電，不少客戶不了解如何處理。當面對焦急的客戶和物業管理人員，劉俊彥會耐心解釋停電原因。如有需要，他亦會與客戶的電工溝通，提供技術意見，希望客戶能盡快恢復電力。

這班中電的復電先鋒走在最前線，一旦遇上突發情況，有時難免缺席家庭活動或聚會，劉俊彥慶幸得到家人的諒解與支持，「有一次我陪女兒去主題樂園，玩得興高采烈之際，突然接到緊急任務，我需要馬上趕赴現場與隊友會合。女兒年紀小當然會抱怨，幸得媽媽安慰及配合。」隨著女兒長大，女兒開始理解爸爸工作的意義，更為他的工作使命感到驕傲。