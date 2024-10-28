調低烈酒稅　政府指不少外國商會對港市場感興趣

政府早前推出把進口價200港元以上的烈酒，稅率由100%減至10%。

業界的強烈要求下，政府早前推出把進口價200港元以上的烈酒，稅率由100%減至10%。當局指在宣布下調烈酒稅後，已有外國商會表示，對香港市場感興趣，有議員指烈酒交易額巨大，建議當局發展烈酒金融，並協助業界聯絡保險公司，處理大型烈酒保險。

商務及經濟發展局局長丘應樺今日(28日)在立法會一個事務委員會上回應議員就施政報告的提問，指相關措施是根據2008年葡萄酒稅的經驗，推動香港作為烈酒貿易樞紐。他強調政策推出後，不少外國商會表示對新政策很有興趣，並提出諮詢，又提到貿易發展局有不同活動，期望推動烈酒貿易外，海外的經濟貿易辦事處亦有相關工作，以進一步推動香港烈酒市場。

被問及對外宣傳問題，他指經貿辦作出宣傳已是既定策略，亦會向經貿辦加強訊息，強調對外宣講是重要責任，包括貿發局及投資推廣處亦會於不同場合宣傳香港優勢，包括與內地城市接觸不同企業，重申相關工作肯定是商經局說好香港故事必須落實的範疇。

除有議員建議政府發展烈酒金融外，另一議員亦建議政府引入國際烈酒拍賣會，並設立專屬的烈酒倉庫和完善物流配套等，推動香港成為烈酒交易中心。

對於河套深港兩個園區，同場的新科技及工業局局長孫東指是未來發展重點，園區亦適宜發展低空經濟，可以利用無人機協助運送重要物資，以確保物流順暢。被問及如何應對跨境走私問題，他指河套在這方面有相關規範。